Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 0,62 arttı
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Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 0,62 arttı

02.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:07
Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 0,62 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, ocakta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,62 artarak 26 milyar 891 milyon 436 bin kilovatsaat oldu.

Türkiye'nin elektrik tüketimi, ocakta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,62 artarak 26 milyar 891 milyon 436 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 959 milyon 62 bin kilovatsaatle 20 Ocak'ta, en düşük tüketim ise 695 milyon 974 bin kilovatsaatle 1 Ocak'ta gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, ocakta 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 0,62 artışla 26 milyar 891 milyon 436 bin kilovatsaate çıkarken, üretim de yüzde 0,61 artışla 26 milyar 990 milyon 30 bin kilovatsaat oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde geçirilen zamanın artması ve sanayi sektörünün artan enerji talebi elektrik tüketimini yükseltti.

Elektrik üretiminin yüzde 15,9'u hidroelektrik santrallerinden, yüzde 30,5'i doğal gaz santrallerinden, yüzde 20,3'ü ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,62, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 14,6 olarak kayıtlara geçti. Kalan kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Elektrik ithalatı yüzde 48,25 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,25 azalarak 126 milyon 834 bin kilovatsaatten 65 milyon 624 bin kilovatsaate düştü.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı da yüzde 27,78 azalarak 164 milyon 259 bin kilovatsaat oldu. Ocak 2020'de 227 milyon 460 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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