"Türkiye'nin ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci yaşıyoruz"
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"Türkiye'nin ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci yaşıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci hep beraber yaşıyoruz" dedi.

12.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:11

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci hep beraber yaşıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Valiliği, Belediyeler ve Hayırseverler Okulu Yapım İşbirliği Protokol İmza Töreni'ne katılmak üzere geldiği Kayseri'de, Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 208 konutun kura çekim törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, "Bugün hava kötü gelmeyin dediler ama havanın kötüsü olmaz, rahmet rahmettir. Böyle bir günde 208 ailenin sevinci ile buluşmanın mutluluğu içinde buraya koşa koşa geldik. Okullarımızı açacağız, protokoller imzalayacağız. Bunlar için geldik ve böyle bir marka şehirde, marka isimlerle bir arada bulunmak bize ancak şeref verir. Burası başarı hikayeleri ile dolu bir şehir ve şu şehre geldiğimde emin olun o kadar rahat hissediyorum ki kendimi, bu kadar imkanın olması, bu kadar yardımlaşmanın olması, saygının ve sevginin olması bizim hep özlediğimiz ve arzu ettiğimiz bir durum. O yüzden sizlerle böyle güzel bir mekanda, böyle güzel bir projeyi paylaşıyor olmak ayrı bir sevinç. Başkanım az önce bir okulla alakalı olarak, bizim otopark ve yeşil alan ihtiyacımız var dedi. Milli Eğitim Bakanlığı bize böyle bir destek sağlar mı dedi. Allah'ın izni ile sağladık gitti. Melikgazi'nin ve Kayseri'nin faydasını sizler benden daha iyi bileceksiniz. Buranın çıkarı ne ise, buranın halkı için güzel ve faydalı olan ne ise bizim davamız bu faydaya hizmet etmektir. Bu sebeple ne gerekiyorsa el birliği ile beraberce yaparız, hiçbir problem de çıkmaz. Bugün burada hepinizin güzel bir müjdeyi paylaşması, bu kadar güzel binalarda bu kadar büyük bir eserin ortaya koyulmuş olması bizlere ayrı bir sevinç veriyor ve böyle güzel rahmetli bir günde, bu hatırayı sizinle ortak olarak paylaşmak ayrı bir mutluluk vesilesi. Hepinizi ayrı ayrı sevgi ve saygı ile selamlıyorum ve burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Biz sadece teşekkür ederiz insanlarımıza ve sizlerin sayesinde bu güzel eserleri de biz görüyoruz ve Ankara'da sizlerle övünüyoruz. Ne güzel eserler ortaya çıktı diye sizlerle gurur duyuyoruz. Allah'ın izni ile daha çok yapılacak, daha fazlası hayata geçecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE EKONOMİK OLARAK DA ÇOK DAHA İYİ KONUMLARA GELECEĞİ BİR SÜRECİ HEP BERABER YAŞIYORUZ"

Bakan Selçuk, daha sonra Hunat Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kayseri Valiliği, Belediyeler ve Hayırseverler Okulu Yapım İşbirliği Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, "Burada Kayseri gibi marka olan şehirde marka isimlerle beraberiz ve Kayseri'nin hayırseverliği dillere destan. Bunu hepimiz biliyoruz ve Kayseri ile gurur duyuyoruz. Sizler hayırseverler olarak Kayseri'nin imkanlarını her türkü fırsatta öne çıkarıp okullar kurup, camiler yapıp birçok hayır tesisini hayata geçiriyorsunuz. Bizde Milli Eğitim Bakanlığı olarak sizin 10 adım geldiğiniz yerde 5 adım gitmez miyiz, tabi ki gideriz. Merak etmeyiniz. Buranın ne işi varsa bizim işimizdir. Biz size güvendiğimiz gibi kendimize de güveniyoruz. Daha önemlisi Cumhurbaşkanımızın liderliğine güveniyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Bunun içi her sektörde gayret sarf ediyoruz. İnşallah hep beraber sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlerde ok daha değişik yeni projelerde beraber olacağız, birlikte olacağız. Burada eğitimin öneminden bahsetmek, Türkiye'nin geleceğinden bahsetmek bence hiç lüzumu olmayan bir muhtevadır. Çünkü Kayseri zaten eğitimin önemini içselleştirmiş bir şehirdir ve eğitime yaptığı yatırımlarla da Türkiye'nin övünç vesilesi haline gelmiş bir şehirdir. Bizde Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte okullarımızın ihtiyaçları, yeni okul ihtiyaçları, öğretmen ihtiyacı, çocuklarımızın eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamak noktasında elimizden gelenin fazlasını yapmanın sözünü burada veriyoruz" diye konuştu.

Programlara Bakan Selçuk'un yanı sıra, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy, İsmail Özdemir, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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