Türkiye'nin E-ticarette Karşılaştığı Zorluklar Nasıl Çözülebilir?

Color N Drive Kurucu Ortağı Yusuf Çetin, e-ticarette Türkiye'nin karşılaştığı zorlukların nasıl çözülebileceğini Wise TV'ye anlattı.

Çetin, şunları dile getirdi: "Bunu devlet politikası haline getirmek lazım. Uluslararası ödeme kuruluşlarıyla devlet nezdinde görüşmeler yapıp bu sıkıntıları aşmak gerekiyor. Neden böyle ambargolar uyguluyorlar, hesap açmıyorlar bunları anlamak ve çözmek lazım. Bunları çözmeden kolay kolay e-ticaret yapılabileceğini çok düşünmüyorum".