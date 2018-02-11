Türkiye'nin E-ihracattaki Yeri Nedir?

Nüde Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Oral Dokuz, Türkiye'nin e-ihracattaki yeri hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Dokuz, Türkiye'nin e-ihracattaki yerini, "Globalde baktığımızda dünyada, İngiltere, Çin, Amerika gibi ülkelerde e-ticaret çok büyük yol almış durumda. Bizim bunları ekonomik açıdan aşmamız lazım. Türkiye'de çok büyük bir potansiyel var, e-ihracata çok büyük önem verilmesi gerekiyor. Çünkü ekonomilerini e-ihracattan kazanan, çok büyük gelir elde eden ülkeler var. Yani, Türkiye normal yaptığı ihracatı, e-ihracat ile yakalayabilir" diyerek dile getirdi.