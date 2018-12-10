Türkiye'nin E-devlet Tecrübesi Azerbaycan ile Paylaşıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve TÜRKSAT işbirliğinde Türkiye'nin e-devlet alanında sahip olduğu tecrübenin Azerbaycan ile paylaşılması amacıyla Azerbaycan e-devlet heyetine Türkiye'de tecrübe paylaşım programı düzenlendi.

Program kapsamında, Azerbaycan E-Devlet Geliştirme Merkezi heyeti Türkiye'de görevlendirilerek, e-devlet uygulamaları çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşların deneyimlerini yerinde incelemeleri ve uzmanlar ile bilgi alışverişinde bulunmaları sağlandı.

Azerbaycan'da e-devlet uygulamalarından sorumlu olan ve TİKA tarafından yakın işbirliği yapılan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) bünyesinde faaliyet gösteren e-Devlet Geliştirme Merkezi heyeti, kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda vatandaş odaklı sunumu ile ilgili süreçler başta olmak üzere Türkiye'nin e-devlet ile ilgili pratiği, standartları ve hukuki düzenlemeleri ile ilgili tecrübeyi yerinde öğrendi.

TİKA ve TÜRKSAT işbirliğinde uygulanan tecrübe paylaşımı programı kapsamında, ASAN Hizmet e-Devlet Geliştirme Merkezi personeline e-devletin altyapısı ve kurumsal mimarisi, e-devleti yöneten kurum ve onun yetkileri, bilgi sistemlerinin oluşturulması ve veri yönetimi alanında mevzuat, e-hizmetlerin, bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, elektronik belge yönetim sistemi, e-yargı uygulamaları; coğrafi bilgi sistemleri, e-sağlık hizmetleri gibi konularda tecrübeler paylaşıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarının tecrübesi de paylaşıldı

Azerbaycan e-devlet heyeti düzenlenen program kapsamında, Türkiye'nin e-devlet kapısı olan www.turkiye.gov.tr adresi özelinde sunulan hizmetler ve çözümler odaklı TÜRKSAT kurumsal deneyimlerinin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen e-devlet uygulamaları ile ilgili tecrübe edinme imkanı da kazanmış oldu.

Program ile e-devlet alanında Türkiye tecrübesinin Azerbaycan ile paylaşılarak Azerbaycan'da e-devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi, kapsamının ve içeriğinin genişletilmesine destek verildi. Program, e-devlet hizmet ve uygulamaları alanında Azerbaycan'ın kurumsal bilgi ve deneyimlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak Azerbaycan'da kamu hizmetlerinin yapısal ve vatandaş odaklı dönüşümlerinde önemli bir konuma sahip ASAN Hizmet'in kurumsal kapasitesinin e-devlet uygulamaları bakımından güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

ASAN Hizmet 400'ü aşkın alanda hizmet veriyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ASAN Hizmet Azerbaycan'da son yıllarda yürütülen idari reformlar anlamında en önemli örneği temsil eden ve kamu hizmetleri alanında BM'den ödül alan bir kurum olarak hizmet veriyor. Vatandaşlara pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet, ruhsat, tapu, arşiv, nikah, ikamet ve çalışma izni alma başta olmak üzere devletçe sunulan kamu hizmetlerini tek merkezden bir çatı altında sunan ASAN Hizmet Bakü ve bölgelerdeki ofisleri ve mobil araçları ile merkez bulunmayan bölgelerde vatandaşlara hizmet veriyor. ASAN Hizmet, Azerbaycan'ın e-devlet kapısı olan e-gov.az ve diğer elektronik kaynaklar üzerinden vatandaşa 400'ü aşkın e-hizmeti ulaştırıyor.

TİKA ile ASAN Hizmet arasında verimli bir işbirliği zemini oluşturularak bugüne kadar kamu kurumlarına yönelik bilişim eğitimleri, ASAN Hizmet bünyesinde radyo kurulması, Azerbaycan'da e-vize uygulamasının başlatılması, ABAD Sanatkarlık Merkezi kurulmasına yönelik proje ve faaliyetler hayata geçirildi. - ANKARA