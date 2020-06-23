Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu 26 Haziran'a kadar kapatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu 26 Haziran'a kadar kapatıldı

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda çalışan bir kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından başkonsolosluk 26 Haziran'a kadar kapatıldı.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu 26 Haziran'a kadar kapatıldı
23.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:55

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda çalışan bir kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından başkonsolosluk 26 Haziran'a kadar kapatıldı.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada "Başkonsolosluğumuz personelinde Covid-19 tespit edilmesi nedeniyle, Düsseldorf Sağlık Müdürlüğünün yönlendirmeleri doğrultusunda, gerek vatandaşlarımız gerek personelimiz için riskli bir durum oluşmamasını sağlamak için, Başkonsolosluğumuzun 26 Haziran Cuma günü akşamına kadar kapatılması zarureti doğmuştur. Acil iş ve işlemleriniz için Köln, Essen, Münster, Frankfurt ve diğer Başkonsolosluklarımıza başvurabilirsiniz" denildi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok Haber
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Alper Ulusoy Yılmaz Vural Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu 26 Haziran'a kadar kapatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 15:07:51. #1.14#
title