Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu 26 Haziran'a kadar kapatıldı Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda çalışan bir kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından başkonsolosluk 26 Haziran'a kadar kapatıldı.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda çalışan bir kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından başkonsolosluk 26 Haziran'a kadar kapatıldı.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada "Başkonsolosluğumuz personelinde Covid-19 tespit edilmesi nedeniyle, Düsseldorf Sağlık Müdürlüğünün yönlendirmeleri doğrultusunda, gerek vatandaşlarımız gerek personelimiz için riskli bir durum oluşmamasını sağlamak için, Başkonsolosluğumuzun 26 Haziran Cuma günü akşamına kadar kapatılması zarureti doğmuştur. Acil iş ve işlemleriniz için Köln, Essen, Münster, Frankfurt ve diğer Başkonsolosluklarımıza başvurabilirsiniz" denildi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA