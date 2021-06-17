Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Olcay, İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins'e güven mektubunu sundu
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Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Olcay, İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins'e güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Olcay, İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins'e güven mektubunu sundu
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins'e güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins'e güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Olcay, İrlanda Cumhurbaşkanlığı Sarayı Aras an Uachtarain'da, Higgins'e güven mektubunu sundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini iletti.

Olcay ayrıca iki ülke ilişkilerini tarihi dostluk temelinde somut adımlarla ileriye taşımak istediklerini ifade etti.

İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins de Türkiye ve ülkesi arasındaki yakın dostluğa dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam ve iyi dileklerini iletti, Olcay'a görev süresinde başarılar diledi.

Kabulde, Higgins'e İrlanda hükümetini temsilen Devlet Bakanı Damien English ve Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri refakat etti.

Büyükelçi Olcay'a da eşi Mehveş Olcay eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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