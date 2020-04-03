Türkiye'nin dört kültürel değeri daha Unesco yolunda
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Turizm ›› Türkiye'nin dört kültürel değeri daha Unesco yolunda - Haber
Türkiye, Kültür Sanat, Güncel

Türkiye'nin dört kültürel değeri daha Unesco yolunda

Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında UNESCO nezdinde gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

03.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:37
Türkiye'nin dört kültürel değeri daha Unesco yolunda

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Türkiye'deki icracı birimi Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde, Türkiye tarafından 1'i ulusal, 3'ü çok uluslu dosya olmak üzere toplam 4 unsurumuzun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi için başvuruda bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ulusal aday dosyası olarak "Hüsn-i Hat: İslami Güzel Yazı Sanatı"; ortak olarak da Türkiye'nin moderatörlüklerinde Azerbaycan ile birlikte "Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü", Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile birlikte "Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatma Geleneği" ve Azerbaycan ile birlikte "Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcra Sanatı" dosyalarını UNESCO'ya sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ise Bakanlık adına yaptığı açıklamada UNESCO nezdinde etkin olarak gerçekleştirilen somut olmayan kültürel mirasın korunması çalışması ile kültürel değerlerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünün artırılması çalışmalarına hız kesmeden devam edileceğini ifade etti.

Kayıtlı Unsur Sayımız 20'ye Çıkacak

Türkiye, 18 unsur ile Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesine taraf 178 ülke içerisinde listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor.

Türkiye'nin dört kültürel değeri daha Unesco yolunda

Jamaika'nın başkenti Kingston'da bu yıl 30 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi 15. Toplantısı'nda daha önce sunulan iki unsurun daha listeye eklenmesi ve sayının 20'ye ulaşması bekleniyor.

Bu dosyalar;Türkiye'nin moderatörlüklerinde İran, Azerbaycan ve Özbekistan ile birlikte ortak dosya olarak sunulan "Minyatür Sanatı" ile Kazakistan ve Kırgızistan ile sunulan "Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala/Köçürme".

Kaynak: Bültenler

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haber
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haber
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi Haber
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma'ya olay cevap Haber
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma'ya olay cevap
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor
Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız...
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira...
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Basketbolcu Nihat Özdemir Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Türkiye'nin dört kültürel değeri daha Unesco yolunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 12:02:26. #1.14#
title