Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler yağıyor Muğla'da öldürüldükten sonra cesedi varile konulan ve üzerine beton dökülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayetine, Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler yağıyor.

Muğla'da öldürüldükten sonra cesedi varile konulan ve üzerine beton dökülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayetine, Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler yağıyor.

Muğla'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan Pınar Gültekin'in bar işletmecisi C.M.A. tarafından öldürüldükten sonra bir varile cesedinin konulup üzerine beton dökülmesine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Edirne Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyesi kadınlar Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek, yaşanan cinayete tepkilerini bir kez daha gösterdi. Kadın cinayetlerinin artık normalmiş gibi bir hal aldığına sitem eden kadınlar, "Artık öldürülmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kadın cinayetleri normalimiz oldu, buna 'dur' denilmeli

Kadın cinayetlerini durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen kadınlar, kadın cinayetlerinin normalleştirilmemesi gerektiğini ancak cinayetlerin neredeyse normal gibi algılanmaya başladığını üzülerek belirtti.

Bu konu için toplanmamız bile üzücü

Kadın olarak yaşananları kaldıramadıklarını ifade eden kadınlar, "Kadın cinayetlerine 'dur' demek için burada toplanmış olmamız bile çok üzücü, diyecek başka bir şey yok" açıklamasında bulundu. Kadınlar ardından sloganlar atarak dağıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA