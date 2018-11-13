Türkiye'nin Dört Bir Yanından Güvercin Severler Katıldı

1. Mardin Kızıltepe Büyük Güvercin Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde 26 çeşit güvercin türü arasında birinci gelenlere kupaları verildi. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından ve Kuzey Irak'tan bir çok güvercin sever katıldı.

Kızıltepe'de bir düğün salonunda 1. Mardin Kızıltepe Büyük Güvercin Festivali düzenledi. Güvercin severlerin imkanlarıyla Mehmet Nur Kakız, Abdulkadir Eriş ve Aziz Karaaslan gözetiminde yapılan festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından ve Kuzey Irak'tan bir çok güvercin sever katıldı. 26 türden 350 güvercin görücüye çıktı. Hakem heyeti festival sonunda kendi türleri arasında güzellik ve performanslarına göre 1-2 ve 3'üncüleri seçti. Şampiyonların sahiplerine kupaları ve plaketleri verildi. Salonda bazı güvercin severler açılan stantlarda güvercinlerini satılığa çıkarma imkanı buldu.

"AMACIMIZ BİRLİKTELİĞİ VE BERABERLİĞİ SAĞLAMAK"

Kupasını alanlar duygularını paylaştı. Ebubekir Taşkın, "Yusufi uzun gagada birinci geldim. Sevinçliyim, mutluyum. Kendimi çok mutlu hissediyorum" diye konuştu. Festival hakkında bilgiler veren organizasyon sorumlusu Mehmet Nur Kakız, "Yaklaşık 26 çeşit güvercin türü burada görücüye çıkıyor. Güzellik ve performanslarına göre hakem heyetimiz tarafından şampiyonları seçtik. Amacımız birlikteliği ve beraberliği sağlamak" dedi. Programın sonunda güvercin severlere yemek ikramında bulundu. Festival renkli görüntülerle son buldu.