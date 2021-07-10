Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Diyarbakır'a gelen gençler, 3 günlük gezi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Diyarbakır'a gelen gençler, 3 günlük gezi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs'ta Millet Kütüphanesi'ndeki sohbet programına katılan Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Diyarbakırlı Yusuf Özkılıç'ın daveti üzerine, Cumhurbaşkanının talimatıyla düzenlenen organizasyon kapsamında, ülkenin dört bir yanından gençler, 3 gün boyunca kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etme fırsatı buldu.

Gençler, dün de Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

"Tekrar Diyarbakır'a gelmek istiyorum"

Bursa'dan gelen İrem Bayraktaroğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu daveti için teşekkür ederek, gezi sayesinde doğunun kültürünü, insanlarını ve tarihini daha iyi tanıdıklarını söyledi.

Gezdiklerini, çok fazla tarihi dokuya şahit olduklarını dile getiren Bayraktaroğlu, programın çok güzel geçtiğini belirtti.

İstanbul'dan geziye katılan Zeynep Zan ise kentin gezilecek birçok yerinin bulunduğunu kaydetti.

Ongözlü Köprü, Ulu Cami gibi birçok tarihi mekanı ziyaret ettiklerini anlatan Zan, şöyle konuştu:

"Diyarbakır halkı ile tanıştık. Onların misafirperverliklerine şahit olduk. Dün Cumhurbaşkanımız ile beraber bir programdaydık ve orada birçok değerli isimlerle tanıştık. Bakanlarımız ile beraberdik. Burada çok güzel dostluklar edindik. Arkadaşlıklar kurduk. O yüzden tekrar Diyarbakır'a gelmek istiyorum. 3 gün yetmedi. Halkı çok misafirperver. Burayı arkadaşlarıma tavsiye edeceğim."

"Bu üç gün çok farklı duygular yaşattı bize"

Samsun'dan Mete İpekçioğlu da 19 Mayıs Üniversitesinden yeni mezun olduğunu, ilk kez Diyarbakır'a geldiğini aktardı.

Geziye katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden İpekçioğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır, tarihin, kültürün, aynı zamanda dinlerin de buluşma noktası. Bu bizi çok etkiledi. Kendini korumaya çalışmış bir bölge. Burada çok güzel insanlar tanıdık. Bu programı düzenleyen, bizlere emek veren ve önemli olduğumuzu hissettiren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum."

Bursa'dan gelen Karabük Üniversitesi öğrencisi Rabia Koçkesen, "Bu üç gün çok farklı duygular yaşattı bize. İnşallah döndüğümde bütün ailem ile beraber tekrar gelmek istiyorum. Çok güzeldi. Diyarbakır'ın tarihini tanıdık. Bu şansı bana tanıdığı için öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, daha sonra Valimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dün akşam da bizim için çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin