Türkiye'nin dört bir yanından gelen çobanlar 'çoban ateşi' yaktı

Afyonkarahisar Hayvancılık ve Et Teknolojileri Çiftlik Ekipmanları Canlı Hayvan Irkları Fuarı'nın startını çobanlar verdi



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yarın açılışı gerçekleştirilecek 'Hayvancılık ve Et Teknolojileri Çiftlik Ekipmanları Canlı Hayvan Irkları Fuarı' öncesi kente gelen Türkiye'nin dört bir yanından gelen çobanlar, 'çoban ateşini' yakarak fuarın startını verdiler.

Türkiye'nin değişik illerinden Afyonkarahisar 'Hayvancılık ve Et Teknolojileri Çiftlik Ekipmanları Canlı Hayvan Irkları Fuarı' için gelen çobanlar kent meydanında bulunun Anıtpak'ta bir araya gelerek Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile birlikte 4 gün boyunca yanacak olan, 'çoban ateşini' tutuşturdular. Ellerinde çoban sopası, omuzlarında kepenek ile birlikte yanlarında getirdikleri kuzularıyla çoban ateşinin etrafında toplanan çobanlara Vali Tutulmaz ve Başkan çoban'da eşlik etti.

Düzenlenen fuar ve yakılan çoban ateşi ile ilgili bilgi veren Vali Mustafa Tutulmaz, fuarın çoban ateşiyle birlikte başladığını dile getirdi. Vali Tutulmaz, "Canlı Hayvan Borsamızda canlı hayvan fuarını ve süt teknolojileri, süt ve benzeri gıdalarla ilgili fuarı açacağız. Bugünde bunun başlangıcı olarak çoban ateşini yaktık, çobanlarımızla beraber. Bölgemizden, Türkiye'nin değişik illerinden gelen çobanlarımızla beraber hayvancılığın en önemli projelerinden birisi olan bu fuarı hep beraber başlatmış olduk. Daha sonrada resmi açılışları ziyaretlerimizi yapacağız. İlimizin ve ülkemizin önemli gelir kaynaklarından birisi hayvancılıktır. Son yıllarda hayvancılık daha teknolojik olarak, yetiştiricilerimiz teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak bu alanda faaliyet göstermektedirler. Bu tür fuarlarda hem kaynaşmalarını hem kaynaşmalarını sağlar insanlarımızın bu alanda faaliyet gösteren, hem de yeni teknolojileri yakından görme imkanı olur" dedi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise açılışı yapılacak olan fuarın Afyon'da ilk kez yapıldığını ancak bölgede ve Türkiye'de ses getirecek bir fuar olacağını aktardı.