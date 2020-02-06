Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardıma geldiler

06.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:36

Elazığ'daki depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından zor şartlarda bölgeye gelen gönüllüler, depremzedelerin yardımına koşuyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının bölgede yaraların hızla sarılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Bu yardım faaliyetlerine Türkiye'nin farklı bölgelerinden deprem bölgesine koşan, "kara gün" dostları da büyük katkı sunuyor.

Kimi otostop çekerek kimi kamyon kasasında zor şartlarda Elazığ'a gelen gönüllüler, bölgede çalışma yürüten ekiplere destek veriyor.

"Gönüllülerimiz sahanın her yerinde görev alıyor"

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem için çoğunluğu gönüllülerden oluşan bin kişiyle yardım çalışması yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin gönüllüler ordusunun Elazığ'da çok büyük bir iş başardığını vurgulayan Özer, "Gönüllü olmadan hiçbir operasyonu doğru ve sağlam şekilde yürütemiyorsunuz. Gönüllüler bu işin gerçekten gülü, kokusu ve kahramanı. Profesyonellerle işler bir yere kadar yürütülüyor ama gönüllüler olunca destek çok daha üst düzeylere çıkıyor." dedi.

Elazığ'dan veya dışarıdan gelen çok sayıda gönüllü olduğunu dile getiren Özer, sahadaki ihtiyaç tespitinden malzemelerin yüklenmesine ve dağıtımına kadar gönüllülerin, her alanda yardım faaliyetine katkı sunduğunu söyledi.

Özer, "Hangi alanda istiyorsak, o alanda gönüllülerimiz sahanın her yerinde görev alıyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin bize yardımlarına küçük teşekkür için geldim"

İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Afgan Nasrullah Hüseyin de bir haftadan bu yana Elazığ'da bulunduğunu, yardım çalışmalarına katıldığını söyledi.

Afgan halkının Türkleri çok sevdiğini ifade eden Hüseyin, "Türk milleti bizim dostumuz. Her zaman Afganistan'ın yanında. İki kardeş ülkeyiz. Ben de Türkiye'nin bize olan yardımlarına küçük bir teşekkür için Elazığ'a geldim." ifadelerini kullandı.

Otostopla Elazığ'a geldi

21 yaşındaki Turan Sarıkurt ise deprem gecesi Trabzon'dan yola çıktığını, otostop çekerek kente ulaştığını belirtti.

Depremzedelere destek için Elazığ'a geldiğini anlatan Sarıkurt, "Elimizden geldiğince yardım ediyorum. İnşallah bu sorunu atlatacağız." dedi.

Kaynak: AA