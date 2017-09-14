Türkiye'nin dört bir yanından barınaklara 3 ton mama bağışı!

Bir seneyi aşkın sürede, Petlebi.com üyeleri evlerindeki canlar için alışveriş yaparken, bir yandan da sokaktaki canlar için tam 3 ton mama bağışı yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Bu kampanyada sizin de tuzunuz bulunsun isterseniz, her daim, uygun fiyatlarla kedi ve köpek maması bağışı yapmanız mümkün.

Barınaklara bağış nasıl gerçekleşiyor?

Her ayın sonunda o ay içerisinde yapılmış olan tüm mama bağışları HAYTAP'a iletiliyor. Kedi ve köpek mamalarının barınaklara ulaştığından emin olmak adına ilk aşamada HAYTAP tarafından mamaların kendi ellerine geçmesinin ardından bu mamaların fotoğrafları ve teslim belgeleri de yayınlanıyor. Bağışçılar bu sayede yaptıkları bağışın güvenli bir şekilde yerine ulaştığından emin olabiliyorlar. HAYTAP tarafından yönetilen süreçte ise, HAYTAP'a bağlı olarak faaliyet göstermekte olan barınakların mama ihtiyacına göre, bağışların iletilmesi sağlanıyor. İlk adımdan, son adımına şeffaf bir biçimde yürütülen mama bağışı kampanyasının her ay artış yaşanan mutluluk verici listesi ve kahramanları sitede yayınlanıyor; bağışçılar arasında tatlı bir rekabet yaşanıyor.

Barınak bağışlarında İstanbullu hayvanseverler önde

Bağışların istatistiki verilerini incelediğimizde, bugüne kadar, 1275 kg kedi maması ve 1596 kg köpek maması özelinde toplam 2871 kg mama bağışlandı. Şimdiye kadar en çok bağış yapan şehirler; 650 farklı bağışçı ile İstanbul, 145 farklı bağışçı ile Ankara, 89 farklı bağışçı ile İzmir oldu. Üç büyük şehri sırayla; Bursa, Antalya, Tekirdağ ve Zonguldak takip ediyor. Yüzde 67'sini kadınların oluşturduğu bağışçı grubunda bağışçıların sayısının da hızla arttığı gözlemlenebiliyor.

Farklı bağış kampanyaları gelecek mi?

Sahiplendirme çalışmalarıyla da öne çıkan Petlebi.com, 31.208 can için yuva buldu. Yuva bulan bu canlar içinde, barınaklardan sahiplendirilmiş kedi ve köpekler de yer alıyor. İlerleyen dönemde sahiplendirme ve barınakların hijyenik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kampanya çalışmaları üzerinde duruluyor. Şu an kendi imkanları ile ulaştırmak üzere, barınaklara kedi kumu sağlayan bağışçılar olduğu biliniyor.