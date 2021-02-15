Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerden öğrencileri için "hoşgeldin" şarkıları
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Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerden öğrencileri için "hoşgeldin" şarkıları

15.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:18

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Öğretmenler Çocuklar için Söylüyor" projesi kapsamında 81 ilden müzik öğretmenleri öğrencileri için sevilen türküleri yeniden yorumlayıp seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Öğretmenler Çocuklar için Söylüyor" projesi kapsamında 81 ilden müzik öğretmenleri öğrencileri için sevilen türküleri yeniden yorumlayıp seslendirdi.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, geçen yıl Öğretmenler Türkiye için Söylüyor" projesini başlatmıştı. Bu projeyle müzik öğretmenleri, evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock, tasavvuf müzik türlerinde eserleri, açılan Youtube kanalı üzerinden icra etmişti.

Bakanlık, bu uygulamanın devamı olarak da "Öğretmenler Çocuklar için Söylüyor" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında gitar, bağlama, saksafon, bateri gibi farklı enstrümanları kullanarak sevilen türküleri yeniden yorumlayan 81 ilden müzik öğretmenleri, eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayan öğrencilerine "hoşgeldin" dedi.

Müzik öğretmenlerinin türküleri seslendirdiği videolara, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün Youtube hesabından erişilebiliyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerden öğrencileri için 'hoşgeldin' şarkıları
Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerden öğrencileri için 'hoşgeldin' şarkıları
Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerden öğrencileri için 'hoşgeldin' şarkıları
Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerden öğrencileri için 'hoşgeldin' şarkıları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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