Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenler, evlerde orkestra kurarak müzik kanalı açtı
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Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenler, evlerde orkestra kurarak müzik kanalı açtı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müzik öğretmenlerinin evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock ve tasavvuf türlerinde eserler icra ettikleri Youtube kanalı açtı.

25.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:16
Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenler, evlerde orkestra kurarak müzik kanalı açtı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müzik öğretmenlerinin evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock ve tasavvuf türlerinde eserler icra ettikleri Youtube kanalı açtı.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi"nin 81 ildeki müzik öğretmenleri ile hayata geçirildiğini ifade etti.

Müzik öğretmenlerinin salgın sürecinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Youtube Kanalı'ndan Türkiye'ye sesleneceğini belirten Boyacı, "Öğretmenlerimiz, inançları, azimleri, ses ve müzikleri ile hem meslektaşlarına hem öğrencilerimize hem de bütün vatandaşlarımıza 'sesimiz nefes olsun' sloganıyla umut mesajı veriyorlar. Öğretmenlerimiz, enstrümanları ve sesleriyle salgın sürecinde Türkiye'ye 'evde kal, müzik dinle', 'evde söyle, evde çal' diyerek bir sosyal sorumluluk projesinin mimarı oldular." dedi.

Evlerde orkestra kurdular

Öğretmenlerin evlerinde kendi imkanlarıyla çektikleri videoların "youtube.com/oygmmeb" kanalında yer aldığını bildiren Boyacı, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde evde kalan veli, öğretmen ve öğrencilerin daha güzel vakit geçirmeleri amacıyla başlatılan proje, Türkiye'nin her yöresinde görev yapan müzik öğretmenlerine dalga dalga yayılarak gönüllü katkılar ile heyecanların kanala taşınması sürüyor. Evlerinde ancak eş zamanlı orkestra oluşturarak meydana getirdikleri eserleriyle birlik mesajı veren öğretmenler, müziğin birçok türünde eserler icra ediyorlar."

Boyacı, sanat, halk, pop, rock, tasavvuf türlerinde eserlerin yer aldığı www.youtube.com/oygmmeb kanalının büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Başta öğretmen ve öğrencilerin ilgiyle dinledikleri eserler binlerce izlenme sayısına ulaştı. Youtube kanalımız, 21 binin üzerine abone sayısı ve 100 binin üzerinde erişime ulaştı." diye konuştu.

Kanalda, dünyanın ve ülkenin yaşadığı salgın sürecinde moral ve motivasyonları yüksek tutmak için çalışıldığını ifade eden Boyacı, bunun için hem çocuklara hem vatandaşlara umut aşılamak adına müziğin birleştirici gücünün ortaya konulduğunu vurguladı.

"WhatsApp grupları kuruldu"

MEB'in kanalında 4 meslektaşıyla birlikte "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendiren Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Dilara Uğuralp, kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanındaki müzik öğretmenlerinin evlerinden müzik aracılığıyla bir araya gelme fırsatı bulduğunu belirtti.

Mesleğinin ilk yılında Bakanlığın projesine dahil olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Uğuralp, "Müziğin birleştirici gücü, evde kaldığımız süre içerisinde bizim için umut verici oldu. Kanalımıza ilgi çok fazla. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne" ve "İki keklik" türkülerinde vokallik yapan ve bağlama çalan Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı ve bağlama öğretmeni Ozan Yıldız ise kurulan kanalla halkın motivasyonunu yükseltmek ve onlara destek olmak için müziğin birleştirici gücünü kullandıklarını anlattı.

Kanaldaki eserlerin büyük bir kitleye ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yıldız, "Kanalda eserleri yayınlanması için 81 ilden müzik öğretmenlerinin yer aldığı WhatsApp grupları kuruldu. Öğretmenlerimiz, çalışmalarını Bakanlığın koordinasyonunda yayınlıyor. Kanala öğretmenlerimizin ilgisi giderek artıyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenler, evlerde orkestra kurarak müzik kanalı açtı

Kaynak: AA

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