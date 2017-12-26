Türkiye'nin Dört Bir Yanında UFO'ya Benzeyen Bir Cisim Görüldü!



" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/istanbul-ve-ankara-dahil-yurdun-dort-bir-yaninda-gorulen-beyaz-isiklar-panik-yaratti-1514293100.jpg'fit=300%2C169" data-large-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/istanbul-ve-ankara-dahil-yurdun-dort-bir-yaninda-gorulen-beyaz-isiklar-panik-yaratti-1514293100.jpg'fit=662%2C372"/>Bu sabah, İstanbul ve çevresindeki şehirlerden sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ürkü yarattı. Saat 06.30 sıralarında henüz güneş doğmadan çekilen, özellikle Pendik ve Atakent'den net bir halde görüldüğü bildirilen beyaz ışık hüzmesi ilginç karelere niçin oldu. Sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde oturan sakinler, evlerinden çıktıklarında semande beyaz ve konik bir şekle sahip ışık hüzmesi […] More