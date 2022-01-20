"Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknolojinin konuşulmasını istiyoruz"

İsotlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan İsot tarafından yaptırılan Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15-22 Haziran 2022 tarihleri arasında Sivas Valiliği himayesinde Millî Eğitim Müdürlüğün tarafından gerçekleştirilecek olan Sivas Robot Yarışmasına (Si-Ro) başvurularını yaptı.

SİVAS (Bültenler) - "Okulumuzla Dijitalleşmenin Gerektirdiği Yatırımlara Destek Olacağız"

İsotlar Grup'un Destekleri İle Kurulan Osman İsot Mesleki ve Teknik Lisesinden Teknoloji ve Bilime Destek

Bilim ve teknoloji alanında yürütülen çalışmaların gelişmesinde önemli rol oynayan Teknofest, TUBİTAK ve MEB Robot yarışmaları gibi öğrencileri araştırmaya, geliştirmeye ve üretime teşvik eden yarışmalara katkı sunmayı amaçlayan Sivas Robot Yarışması; İnsansız Hava Araçları, Yapay Zeka, Robot Yarışmaları ve Akıllı Teknoloji temaları olmak üzere 4 ana kategoriden oluşuyor. 12 farklı alt kategorinin de bulunduğu yarışmada Bilişim ve Teknolojileri eğitimi alan öğrenciler çalışmaları ile Osman İsot Mesleki ve Teknik Lisesini temsil edecekler.

"Okulumuzla Dijitalleşmenin Gerektirdiği Yatırımlara Destek Olacağız"

Gelişerek hayatı yönlendiren bilim ve teknolojiyi, okulumuz öğrencilerinin de takip ederek katkı sunuyor olmasından büyük gurur duyduğunu ifade eden Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Avşar, bilime ve teknolojiye dair ileriye dönük çalışmaları her daim destekleyeceklerini bildirdi.

Kendi teknolojisini üreten ve geliştiren Türkiye olma yolunda okulumuzda yürüttüğümüz çalışmalarla öncü olmayı hedeflediklerini ekleyen Avşar "Okulumuzla dijitalleşmenin gerektirdiği yatırımlara destek olmak konusunda elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknoloji adına yürütülen faaliyetlerin konuşulmasını istiyoruz." dedi.

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