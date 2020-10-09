Türkiye'nin dört bir yanına körüklü çizme gönderiyor

Türkiye'nin dört bir yanına körüklü çizme gönderiyor Kendi imkanlarıyla öğrendiği körüklü çizme ustalığını yeni nesillere öğretmek istiyor Denizli'de kendi çabalarıyla öğrendiği körüklü çizme imalatını sürdüren Mehmet Çiyancı, günlerce çalışıp ürettiği körüklü çizmeleri, başta Efe ve Yörükler...

Türkiye'nin dört bir yanına körüklü çizme gönderiyor

Kendi imkanlarıyla öğrendiği körüklü çizme ustalığını yeni nesillere öğretmek istiyor

DENİZLİ - Denizli'de kendi çabalarıyla öğrendiği körüklü çizme imalatını sürdüren Mehmet Çiyancı, günlerce çalışıp ürettiği körüklü çizmeleri, başta Efe ve Yörükler olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Mesleğin son temsilcilerinden olan Mehmet usta, körüklü çizme imalatının yok olup gitmemesini istediğini söyledi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde kendi çabalarıyla öğrendiği körüklü çizme imalatını sürdüren, Mehmet Çiyancı,tamamen el emeği göz nuru yaptığı çizmeleri, Türkiye'nin başta Denizli olmak üzere, Uşak, Erzurum, Sivas, Afyonkarahisar ve çok sayıda iline yollarken, dünyanın da dört bir yanına yılda yaklaşık 50 çift körüklü çizme gönderiyor. Genelde Yörüklerin ve devecilerin giydiği körüklü çizmeler, ata binen ciritçilerin de tercihi oluyor. Tamamen deri ile köseleden imal edilen körüklü çizme, yaz kış giyiliyor. Çiyancı, 1 haftada yapımını tamamlayabildiği bir çift çizmeyi 600 ila 1200 TL arasında sattığını söylüyor.

"Körüklü çizmeyi meraklısı alıyor"

1997 yılında dede mesleğine çırak olarak başlayan Çiyancı, bölgede körüklü çizme üreten son usta. Körüklü çizme imalatı her geçen gün unutulmaya yüz tutarken ortaya çıkan ürüne ise sadece meraklısı rağbet gösteriyor. Körüklü çizmeleri son zamanlarda daha da rağbet gördüğünü dile getiren Mehmet usta, "Körüklü çizmeyi 2005 yılında imalat etmeye başladım. Körüklü çizme kaybolan bir meslek. Çok talep gelmeye başladı. Genelde faktör ekipleri, film setleri, yörük obaları, deve güreşleri gibi meraklılar alıyor. Körüklü çizmenin derisi, köselisi tamamen doğal" dedi.

"Meslek kaybolup gitmesin"

Körüklü çizme üretimine ilk başladığı yıllarda hiçbir ustanın üretim sırrını vermediğini söyleyen Mehmet usta, mesleğin kaybolmak üzere olmasından dert yanıyor. Araştırarak mesleğin sırrını çözdüğünü söyleyen Çiyancı, yeni çıraklara sırrını paylaşmak için can attığını belirtti. Yeni nesillerin körüklü çizme imalatına ilgi göstermediğini söyleyen ve dert yanan Mehmet usta, "Kaybolmakta olan bir meslek ve sırrını kimse vermiyor. Ben bunu araştırarak buldum. Denizli bölgesinde benden başka bunu yapan yok ve son halkası benim. Günümüzde çırak çok ufak yaşta olması gerekiyor. Şimdi üniversitelerden geliyor talep ama oda olmuyor. Tek kanatlı kuş ve çift olması, pratik olması lazım. Çırak olarak gerçekten bu mesleği öğrenmek isteyene tabii ki de öğretirim. Bu meslek kaybolup gitmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN