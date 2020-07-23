Türkiye'nin dört bir tarafından Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için geldiler
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Türkiye'nin dört bir tarafından Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için geldiler

Ayasofya Camisi'nde yarın kılınacak cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a geliyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için geldiler
23.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:51

Ayasofya Camisi'nde yarın kılınacak cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a geliyor.

Yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde yürütülen hazırlıklarda, son aşamaya gelindi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı cami içi ve çevresinde hazırlıkları inceledi.

Belediye ekipleri, cami içinde dezenfeksiyon, Ayasofya Meydanı'nda ise peyzaj çalışması yaparak çiçek ekti. Ekipler, açık alanda namaz kılacak vatandaşlar için saf düzeni ile sosyal mesafe çizgilerini belirledi. Meydanda saf düzeni için 35 bin çıkartmanın 1,5 metre aralıklarla yerleştirildiği öğrenildi.

Polis meydanda önlem alırken, cami çevresini de bariyerlerle kapattı. İlk namazda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle mobil baz istasyonu araçları meydan çevresine yerleştirildi.

Meydanda ayrıca yarın kılınacak cuma namazını takip edecek basın mensupları için platform oluşturuldu, ses sistemleri yerleştirildi. Cami girişine bir tabela asıldı.

-Birçok kişi ilk namaz için il dışından geldi

Farklı illerden Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk namaz için kente gelen bazı vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'nda beklemeye başladı.

Bursa'dan yürüyerek 7 günde İstanbul'a geldiğini söyleyen Ali Torlak, Eyüp Sultan'ın ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ettiğini anlattı. Ayasofya Camisi'nde kılınacak namazda saf tutacağını aktaran Torlak, "Burada namaz kılmak, bu şerefe nail olmak için yürüdük. Elhamdülillah Rabb'imize bizi buraya ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Nevşehir'den ailesiyle gelen Sebahattin Ünal, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi haberini sevinçle karşıladığını ifade ederek, "86 yıllık hasreti gidermek için geldik. İnşallah bunun devamı Kudüs'le gelir. Niyetim, arzum budur." dedi.

Cuma namazına katılacağını aktaran Ünal, "Karara imza atan başta Danıştay üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bir de kalbimdeki bu yarayı gideren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konu üzerinde hassasiyetle durup burayı ibadete açması beni son derece mutlu etti. Tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Garbi Akbaba da "Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması dolayısıyla geldik. Yarın burada cuma namazı kılacağız. Ayasofya'nın cami olması sebebiyle sevinçliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'dan gelen Samsunspor taraftarları da meydanda üzerinde "Şirinler Ayasofya'da" yazılı pankart açtı.

Kaynak: AA

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