Türkiye'nin doğusunda yarın sağanak bekleniyor
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Türkiye'nin doğusunda yarın sağanak bekleniyor

Türkiye'nin doğusunda yarın sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Ordu, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yarın yerel olmak üzere, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Ordu, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yarın yerel olmak üzere, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Ordu, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere, aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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