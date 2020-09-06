Türkiye'nin doğusunda fırtına bekleniyor
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Türkiye'nin doğusunda fırtına bekleniyor

Türkiye'nin doğu kesimlerinde fırtına bekleniyor.

Türkiye'nin doğusunda fırtına bekleniyor
06.09.2020 02:01 | Son Güncelleme: 06.09.2020 02:04

Türkiye'nin doğu kesimlerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün öğle ve akşam saatleri arasında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Kaynak: AA

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