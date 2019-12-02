Türkiye'nin doğu sınırlarında 20 bin mayın imha edildi
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Türkiye'nin doğu sınırlarında 20 bin mayın imha edildi

Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen mayın temizleme projesi kapsamında İran sınırında yaklaşık 20 bin mayın imha edildi.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Türkiye'nin doğu sınırlarında 20 bin mayın imha edildi

'de (AB) fonlarıyla desteklenen mayın temizleme projesi kapsamında sınırında yaklaşık 20 bin mayın imha edildi. Avrupa Birliği'nin 10 milyon euro katkı sağladığı çalışmalar kapsamında "Ağrı ilinde sınır bölgesinin fiziki olarak mayından arındırıldığı, arınan bölgelerin sosyoekonomik faaliyet ve insani sınır yönetimi için uygun hale getirildiği" ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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