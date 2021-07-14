Türkiye'nin doğu kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Türkiye'nin doğu kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor

Türkiye'nin doğu kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ile Bayburt'un kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ile Bayburt'un kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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