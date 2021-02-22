Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ uyarısı
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Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ uyarısı

22.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:43
Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ uyarısı

Türkiye'nin doğu kesimlerinde yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlarda yarından itibaren çığ tehlikesi bulunuyor.

Türkiye'nin doğu kesimlerinde yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlarda yarından itibaren çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, serin ve yağışlı hava kütlesinin ülkeyi terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması öngörülüyor.

Sıcaklık nedeniyle 28 Şubat'a kadar kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı tahmin ediliyor.

Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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