Türkiye'nin doğu kesimleri için buzlanma ve çığ uyarısı

Türkiye'nin doğu kesimlerinde yarın buzlanma beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal