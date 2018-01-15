Türkiye'nin doğal lezzetleri Şahinbey'de

GAZİANTEP - türkiye'nin dört bir tarafından doğal ürünler, Şahinbey ilçesindeki köy pazarında düzenlenen fuarda bir araya geldi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye tarafından yapılan köy pazarında Yöresel Ürünler Lezzet fuarı düzenlendi. 11 Ocak tarihinde başlayan fuarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticiler kendileri için hazırlanan stantlarda doğal ortamlarda ürettiği yöresel lezzetlerini sergileme fırsatı buldu. Fuarda, Kars kaşarından Karadeniz fındığına, Erzurum balından Amasya bamyasına, Çorum leblebisinden Trabzon peynirine kadar birçok yöresel ürün yer aldı. türkiye'nin dört köşesinden gelen ve 100'ü aşkın stantlardaki doğal lezzetlere Gaziantepliler de yoğun ilgi gösteriyor.

Öte yandan fuarda, doğal ve organik sertifikalı olan ürünler sergileniyor.

Yapılan fuar ile ilgili bilgi veren Şahinbey Belediyesi yetkilisi Adem Erkan, fuarda organik sertifikası olmayan ürünlerin sergilenemediğini belirterek, 2Türkiye'nin farklı bölgelerinden doğal ve organik sertifikalı ürünlerin satışı için tezgahlar oluşturuldu. 2013 yılından bu yana faaliyette olan pazarımızda civar köylülerimizde bulunan köylülerimiz üretmiş olduğu doğal ve organik ürünlerin satışını hiçbir ücret ödemeden burada satışlarını yapabiliyorlar. Bir de son olarak 11 Ocak itibariyle düzenlemiş olduğumuz yöresel ürünler pazarımızda Türkiye'nin birçok yerinden gelen ürünler burada sergilenmektedir. 100'den fazla tezgahımızla vatandaşlarımız bu pazardan istifade etmektedir" diye konuştu.

Öte yandan gelen esnaflar ise, yapılan fuardan memnun olduklarını dile getirerek, Şahinbey Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.