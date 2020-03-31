Türkiye'nin dış borç stoku Türkiye'nin, 31 Aralık 2019 itibarıyla brüt dış borç stoku 436,9 milyar dolar, net dış borç stoku 244,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye'nin, 31 Aralık 2019 itibarıyla brüt dış borç stoku 436,9 milyar dolar, net dış borç stoku 244,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2019 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 436,9 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 58 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 244,6 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 32,5 olarak kayıtlara geçti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14,3 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku ise bu dönemde 693,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 16,2 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 418,2 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 33,1 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA