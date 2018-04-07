Türkiye'nin Dijital Atılım Programını Bu Ay Paylaşacağız"

Bakan Özlü, Türkiye'nin dijital milli yol haritasını hazırladıklarını belirterek, "Hem 4. Sanayi Devrimi'ndeki pozisyonumuzu güçlendirecek hem de dijital kalkınmamızın önünü açacak olan dijital atılım programımızı bu ay içinde paylaşacağız." dedi.

Türkiye'nin Dijital Atılım Programını Bu Ay Paylaşacağız

Bakan Özlü, Türkiye'nin dijital milli yol haritasını hazırladıklarını belirterek, "Hem 4. Sanayi Devrimi'ndeki pozisyonumuzu güçlendirecek hem de dijital kalkınmamızın önünü açacak olan dijital atılım programımızı bu ay içinde paylaşacağız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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