Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak

Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

IHAAW145050-SPO/21-06-2021- Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak - Şampiyon Yalova'da belli olacak(Fotoğraflı)YALOVA (İHA) - Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol süper Lig'inde Play-Off heyecanı başlıyor.

IHAAW145050-SPO/21-06-2021

- Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak

- Şampiyon Yalova'da belli olacak

(Fotoğraflı)

YALOVA (İHA) - Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol süper Lig'inde Play-Off heyecanı başlıyor.

21-29 Haziran 2021 ülkemizin tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları Yalova'da şampiyonluk için mücadele edecek.

Terma City bu kez Süper Lig'in dev takımlarını Play-Off için ağırlıyor. 3 etap halinde oynanan HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımlara kapılarını açan Yalova Terma City bir büyük konaklamaya daha ev sahipliği yapıyor.

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City CEO'su Tevfik Talas, 'Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile güzel bir iş birliğimiz var. Bu yıl ayrıca HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımlara kapılarımızı açtık. Şimdi Play-Off için tekrar onları evlerindeymiş gibi hissettireceğiz. Süper Lig şampiyonluğu için mücadele edecek 8 takıma başarılar diliyorum. Terma City olarak spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek" dedi.

Terma City olarak 1. ve 2. etabın heyecanına ortak olduklarını, şimdi Play-Off heyecanına ve mutluluğuna ortak olacaklarını ifade eden Talas, "Engelli sporcularımıza kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırıyoruz. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Avrupa'nın en önemli organizasyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova'da atıyor. Tüm takımlara bu mücadelede başarılar diliyorum. Şampiyon Yalova' da belli olacak" diye konuştu.

Talas, "Sürecin başından bu yana otellerimizde bütün tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Güvenli Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında bugüne kadar ciddi denetimlerden geçtik. Sporcularımız gönül rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muhatap oluyorlar" dedi.

(MŞ-Y)

21.06.2021 14: 51: 33 TSI

NNNN - BURSA

Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak
Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak
Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak
Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak
Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Fatih Terim Nihat Özdemir Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin devlerini Terma City ağırlayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:59:31. #1.14#

title