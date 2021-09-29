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Türkiye'nin desteğiyle eğitilen Güney Afrikalı kadın girişimciler sertifikalarını aldı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Türkiye'nin desteğiyle eğitilen Güney Afrikalı kadın girişimciler sertifikalarını aldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Güney Afrika Küçük İşletmeleri Kalkındırma Ajansı (SEDA) iş birliğinde eylülde gerçekleştirilen eğitim programlarıyla iş kapasitelerini geliştiren kadın girişimciler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) ile Güney Afrika Küçük İşletmeleri Kalkındırma Ajansı (SEDA) iş birliğinde eylülde gerçekleştirilen eğitim programlarıyla iş kapasitelerini geliştiren kadın girişimciler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Başkent Pretorya'da düzenlenen törene, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ile büyükelçilik görevlileri, Türk ve Güney Afrikalı kurum temsilcileri de katıldı.

Büyükelçi Kandaş törenin açılış konuşmasında, eylülde ülkenin Gauteng, Free State ve Northwest eyaletlerinde gerçekleştirilen eğitim programının Türkiye ile Güney Afrika'nın kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik ortak vizyonunu yansıttığını belirtti.

Kandaş, Güney Afrikalı kadınların siyaset ve iş dünyasının üst noktalarındaki etkin konumuna dikkati çekerek, kadınların taşıdıkları sabır, kararlılık ve bilginin pekiştirilmesi amacıyla her türlü çabayı desteklediklerini ifade etti.

Program kapsamında sosyal medya pazarlaması, fotoğrafçılık, iş hukuku, finansal yönetim gibi konularda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 35 kadın girişimciye tebriklerini sunan Kandaş, "Girişimcilik yolculuğunuzun bölümünü sizlerle paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." dedi.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da video konferans yoluyla katıldığı etkinlikte, yerel girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilmiş olan programda katılımcılara özgün bir iş geliştirme modeli sunulduğunu kaydetti.

Polat, TİKA'nın Güney Afrikalı kadın girişimcilere yönelik eğitim desteğinin artarak devam edeceğini belirterek, gelecekteki programlara "İş Türkçesi" modülünü de eklemek istediklerini ifade etti.

Program katılımcıları da törende yaptıkları konuşmalarda, eğitimlerin iş kapasitesi geliştirme konusunda son derece yararlı ve verimli olduğunu belirterek, bu tarz desteklerin zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan kadın girişimcilere cesaret verdiğini dile getirdi.

Törenin ardından düzenlenen sergide, Güney Afrikalı kadınların ürettikleri ürünler sergilendi.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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