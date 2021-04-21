Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarımsal çeşitlilik artırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarımsal çeşitlilik artırılıyor

Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarımsal çeşitlilik artırılıyor
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, çiftçilerin üretimde tarımsal çeşitliliğini artırması için destek sağlıyor.

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, çiftçilerin üretimde tarımsal çeşitliliğini artırması için destek sağlıyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütlerinin işgalinden arındırılan, huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tel Abyad ve Rasulayn'da, halkın ekonomik olarak kalkınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), harekat bölgesindeki çiftçilere destek vermeyi sürdürüyor.

Bölgede üretim yapan çiftçiler, ürettikleri ürünleri piyasa fiyatına satma imkanına kavuşurken, SUDKOM bünyesinde hizmet veren tarım koordinatörlükleri de çiftçiye üretim çeşitliliği konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor.

Ağırlıklı olarak tahıl üretimi yapılan bölgede sebze üretiminin de özendirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edilen domates fideleri Rasulayn'daki çiftçilere dağıtıldı.

SUDKOM Tarım Koordinatörlüğü görevlilerince 120 bin domates fidesi, bölge çiftçisine dağıtılmak üzere köy muhtarlarına teslim edildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! 'Kadına şiddete geçit yok' vurgusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı
Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Meral Akşener Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'nin desteğiyle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarımsal çeşitlilik artırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:28:39. #1.14#

title