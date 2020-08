Türkiye'nin denizlerinde vatandaşların canları onlara emanet - Türkiye'nin denizlerinde vatandaşların canları onlara emanet Kıyı Emniyeti denizlerde her gün onlarca can kurtarıyor Denizlerde yaşanabilecek kazaların önlenmesi amacı ile faaliyetlerini yürüten Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, her gün onlarca insanın canını kurtarıyor.

- Türkiye'nin denizlerinde vatandaşların canları onlara emanet Kıyı Emniyeti denizlerde her gün onlarca can kurtarıyor KOCAELİ - Denizlerde yaşanabilecek kazaların önlenmesi amacı ile faaliyetlerini yürüten Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, her gün onlarca insanın canını kurtarıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin denizlerindeki can ve mal güvenliğini sağlıyor. Gemi kurtarma, can kurtarma, gemilere kılavuzluk ve arızalanan gemilerin çekilmesi gibi farklı alanlarda hizmet veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, denizlerdeki gemi ve insanların koruyucusu rolünü üstleniyor. Denizlerde meydana gelebilecek kazaların riskinin azaltılması, seyir yapan gemilerin kontrolünün sağlanması ve deniz trafiğinin düzenlenerek herhangi bir kazaya yol açmaması için ekipler, 7 gün 24 saat boyunca görev başında hazır bekliyor. Her gün onlarca can kurtarıyorlar Sürekli eğitim faaliyetleri yaparak tecrübelerini üst seviyeye çıkartan ekipler, yaz tatil sezonunun açılması ile birlikte denizlerde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşların da imdadına yetişiyor. Gelen ihbarlar üzerine saniyeler içerisinde tahlisiye istasyonlardan yeni teknoloji botlarla denize açılan ekipler, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırıyor. Karaya oturan ya da batma tehlikesi yaşayan gemilerdeki mürettebatın tahliye edilmesi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüyor. Ekipler, gemilere kılavuzluk ve arızalanan gemilerin çekilmesi gibi hizmetlerin yanı sıra, aksiyon filmlerini aratmayan operasyonlarıyla her gün onlarca insanın canını kurtarıyor. Ekiplerin tatbikatları nefes kesti Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Bulunan Cebeci Tahlisiye İstasyonu ve Kefken Adası Tahlisiye İstasyonu ekiplerinin tatbikatları nefes kesti. Tatbikatlar kapsamında senaryolar gereği boğulan bir vatandaşı kurtaran, gemiden mürettebat tahliyesi yapan ve sürüklenen gemiyi kurtarma ve yangına denizden müdahale eden ekipler, nefes kesti. Kaynak: İHA