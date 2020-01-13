Türkiye'nin Değerleri Ödül Töreni'nde buluştu

13.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:06

İş, siyaset ve cemiyet dünyası, Değer Zirvesi Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Bu yıl Değer Zirvesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın teşrifleriyle ikinci kez gerçekleşti.

Activa Tanıtım Organizasyon Kurucusu Pınar Erez ev sahipliğinde düzenlenen törene; Ayşecan Özyeğin Oktay, Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman, Suzan-Turgut Toplusoy, Birleşik Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Bimoji CEO'su Emir Bahadır, Gamze Cizreli, Saffet Emre Tonguç ve Ender Saraç gibi iş, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Ödül töreninde 11 yaşında Gülsin Onay'ın veliahtı olarak görülen genç piyanist İlyun Bürkev'in mini performansı ile izleyenleri büyüledi.Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halkada altın madalya kazanan İbrahim Çolak ise ödülünü alırken dakikalarca ayakta alkışlandı.

Törende Doğuş Holding, FLO, Roberto Bravo, İkbal Şekerleme, Yıldız Holding, LC Waikiki, Zorlu Tekstil, Fiba Group, Kahve Dünyası, Türk Telekom, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Şazeli, Bmoji, A Milli Futbol Takımı, İbrahim Çolak, İlyun Bürkev, Arter ödüllerini aldı.

Kaynak: Bültenler