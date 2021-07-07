Türkiye'nin de yer aldığı eEURO 2021 finalleri yarın başlıyor

Ülkemizin de yer aldığı eEURO 2021 finalleri yarın başlıyor. 16 takım Avrupa şampiyonu olmak için mücadele edecek ve maçlar UEFA'nın YouTube kanalından ve KONAMI'nin resmi PES Twitch kanalından yayınlanacak. Ayrıca KONAMI, yayınları izleyenlere eFootball Points hediye ediyor.

16 takım Avrupa şampiyonu olmak için mücadele edecek ve maçlar UEFA'nın YouTube kanalından yayınlanacak!

eEURO 2021 FİNALLERİ BAŞLIYOR

8-10 Temmuz tarihleri arasında Avrupanın en iyi on altı takımı eEURO 2021 şampiyonluk kupasının sahibi olmak için nefese kesen bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Yarışma, şimdiye kadar milli takımlar için düzenlenen en büyük e-futbol yarışması olma niteliğini taşımakta. UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonundan yarışmacılar, KONAMI'nin eFootball PES 2021 SEASON UPDATE'nin PlayStation 4 sürümünde özel olarak yarıştı.

UEFA pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein, "UEFA eEURO, efutbol tutkunlarına ülkelerini temsil etme şansı veriyor ve biz de final turnuvasında yarışacak tüm takımlara bol şans diliyoruz" dedi.

"15 milyondan fazla kişinin UEFA'nın çeşitli platformları üzerinden karşılaşma görüntülerini izlediği UEFA eEURO, büyük bir başarıydı. Son birkaç yılda e-futbolun giderek daha popüler bir hale geldiğini görmemek imkânsız. Bu nedenle biz de eEURO 2021 aracılığıyla milli takım taraftarlarıyla yeniden bir araya geleceğimiz için çok heyecanlıyız."

Oyunun hayranları, maçları KONAMI'nin resmi PES Twitch kanalından da izleyebilecekler. KONAMI aynı zamanda konsol, PC ve mobil cihazlardaki PES oyuncularının UEFA veya KONAMI kanalları üzerinden UEFA eEURO 2021 Finallerini izleyerek eFootball Points kazanmalarını sağlayacak bir oyun içi bir kampanya yürütüyor.

BENZERSİZ BİR TURNUVA

Turnuvadaki tüm takımlar, geçen yıl UEFA eEURO'nun ilk şampiyonu olan İtalya'nın açtığı yolda ilerleyerek kupanın sahibi olma peşinde. Bu yarışma ayrıca oyuncuların belki de birçoğuna hayallerinde yer alan ülkelerini uluslararası bir turnuvada temsil etme fırsatını sunuyor.

Oyun dünyasında AFC_INDOMINATOR olarak bilinen Yos Sonneveld, "eEURO'nun çok özel bir turnuva olduğunu ve PES oyuncularının kendilerini göstermeleri için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi. "Bu turnuva kendi ülkenizi temsil etmenizi mümkün kılıyor ve Hollanda'yı temsil eden oyunculardan biri olmak da gerçekten çok özel."

Türkiye'yi temsil eden Erman Gökdemir (Simegal_Erman) ise duygularını, "Bence bu turnuva PES tarihinin en büyük ve en önemli turnuvası. Turnuva birçok ülkeden en iyi oyuncuları bir araya getiriyor. Ayrıca eEURO bize ülkemizi temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu veriyor," sözleriyle dile getirdi.

Final turnuvası nasıl olacak?

16 takım dörtlü dört gruba ayrıldı ve her iki takımdan ilk ikisi çeyrek finale yükseldi. Her gruptaki takımlar birbirleriyle ikili turnuva braketi formatında oynayacak (büyük final olmadan çift eleme). Her grubun en iyi iki takımı, sekiz takımlı tekli eleme braketine yükselecek.

A Grubu

Sırbistan

Karadağ

Polonya

Türkiye*

B Grubu

Romanya

Hırvatistan

Portekiz

Rusya*

C Grubu

İspanya

Yunanistan

Hollanda*

Almanya*

D Grubu

Fransa

İsrail

Ukrayna*

İtalya*

*Play-off maçlarıyla kalifiye oldu

Dört grup kazananı, başka bir gruptan ikinci olana karşı rastgele çekilecek. Finale kadar her maç best-of-three (üç maçlık seri) formatında ilerleyecek. Final ise best-of-five (üç maçı alanın kazandığı beş maçlık seri) formatında olacak. Tüm maçlar 1'e 1 oynanacak. Final turnuvasında toplam 100.000 € nakit ödül dağıtılırken turnuva galibi olan takımsa 40.000 € ödül kazanacak.

Eleme maçları nasıl oldu?

Grup aşaması için çekilişler şubat ayında yapıldı ve rakip ülkeler beş veya altı kişilik on gruba ayrıldı.

Her ülke kendi grubundaki diğer takımlara karşı ikişer maç oynadı; her iki maçın puanları grup tablosuna eklendi. Gruplarının liderleri olan on takım doğrudan final turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Sıralamada ikinci olan 10 takımsa diğer altı finalisti belirlemek için bir play-off turnuvasına katıldı. Yarışmacılar beşerli iki gruba ayrıldı ve her grupta ilk üçe yerleşen takım şampiyonada yer alma hakkı kazandı.

Kaynak: Bültenler