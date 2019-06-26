Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan...

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan...

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan...

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyi'nin genel sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi

Kaynak: AA
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