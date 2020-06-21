Türkiye'nin D.Akdeniz'deki faaliyetleri Güney Kıbrıs'ın endişesini ikiye katladı
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Türkiye'nin D.Akdeniz'deki faaliyetleri Güney Kıbrıs'ın endişesini ikiye katladı

Libya ile imzalanan anlaşmalardan sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da attığı doğru adımlar net sonuçlar vermeye başlarken, paniğe kapılan Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis AB'ye "Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini frenleyebilecek bir donanma kurulmalı" çağrısında bulundu.

Türkiye'nin D.Akdeniz'deki faaliyetleri Güney Kıbrıs'ın endişesini ikiye katladı
21.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:45
Libya ile imzalanan anlaşmalardan sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da attığı doğru adımlar net sonuçlar vermeye başlarken, paniğe kapılan Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis AB'ye "Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini frenleyebilecek bir donanma kurulmalı" çağrısında bulundu.

 Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Antalya kıyılarından Libya'ya kadar uzanan bölgede varlık göstermesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde endişeye yol açtı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye'nin Libya'daki ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle yakından takip ettiklerini açıkladı. Angelidis, AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanma bulundurması gerektiğini belirterek, "Böylece Türk planlamalarının frenleyeceğini ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki davranışının kesecesileceğini değerlendiriyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİ ENGELLENMELİ"

"Yunanistan, Fransa, İtalya, Mısır ve İsrail gibi ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Angelidis, AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanmasının olması gerektiğini belirtti. Angelidis açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Özde istediğimiz, önce Doğu Akdeniz'in AB açısından ilgi bölgesi üye ülkelerin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının AB'nin çıkarları olarak nitelendirilmesidir. Mülteciler, enerji güvenliği, terörizm konuları AB'nin çıkarlarını etkiler. Daha sonra, AB'nin çıkarları güvence altına alınması ve Türklerin etkin politikalarının engellenmesi için bölgede AB'nin daimi deniz varlığı göstermesi şarttır. Bu öneri uygulandığında bölgede istikrarsızlık hedefleyenlere net bir mesaj verileceğini düşünüyoruz."


- Karahasan

Kaynak: DHA

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