Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Sağlık Bakanı Yol ile görüştü
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Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Sağlık Bakanı Yol ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Sağlık Bakanı Yol ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Sağlık Bakanı Elizabeth Achuei Yol ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Sağlık Bakanı Elizabeth Achuei Yol ile bir araya geldi.

Görüşmeye TİKA Koordinatörü Cafer Tayyar Beşli ve Türk Kızılay Temsilcisi Akniyet Turganali de katıldı.

Toplantıda sağlık alanında ikili ilişkiler değerlendirildi, iki ülke arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın imzaya hazır hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye'nin Güney Sudan'la sağlık alanındaki ilk iş birliği 2007 yılında Türkiye Sağlık Bakanlığı heyetinin Cuba Eğitim Hastanesine ziyareti ve hastaneye tıbbi cihazlar ve malzemeler bağışlamasıyla başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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