Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Nyikwec ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Onyoti Adigo Nyikwec tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Onyoti Adigo Nyikwec tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Mutaf ile Bakan Nyikwec, başkent Cuba'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörü ve büyükelçilik ticaret müşavirinin de hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasında balıkçılık ve hayvancılık alanındaki mutabakat muhtırasının sonuçlandırılması konusu ele alındı.

Görüşmede, ayrıca Güney Sudan balıkçılık ve hayvancılık sektörünün sorunları ve finans konularıyla çözüm yolları değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu