Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, 23 Nisan'ı Güney Sudan'daki yetimlerle kutladı
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Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, 23 Nisan'ı Güney Sudan'daki yetimlerle kutladı

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, 23 Nisan'ı Güney Sudan'daki yetimlerle kutladı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Güney Sudan'daki yetimlerle kutladı.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Güney Sudan'daki yetimlerle kutladı.

Büyükelçi Mutaf, çocuk bayramı vesilesiyle Güney Sudan'ın başkenti Cuba'daki yetimhaneyi ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı.

Burada konuşan Mutaf, çocukların geleceğimiz ve umudumuz olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'de çok önemli bir gün, bu günü Güney Sudanlı çocuklarla ve Türk dostlarıyla birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Mutaf, Türk kuruluşlarından birinin Güney Sudan'da okul açacağı müjdesini de verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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