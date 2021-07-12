Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliğinden, Türkiye-Güney Sudan diplomatik ilişkilerinin 10. yıl dönümünde resepsiyon
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Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliğinden, Türkiye-Güney Sudan diplomatik ilişkilerinin 10. yıl dönümünde resepsiyon

Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliğinden, Türkiye-Güney Sudan diplomatik ilişkilerinin 10. yıl dönümünde resepsiyon
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ve Türkiye-Güney Sudan diplomatik ilişkilerinin 10. yıl dönümünü kutlamak üzere medya mensuplarına büyükelçilikte resepsiyon verdi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ve Türkiye-Güney Sudan diplomatik ilişkilerinin 10. yıl dönümünü kutlamak üzere medya mensuplarına büyükelçilikte resepsiyon verdi.

Yazılı ve görsel medya üyelerinin katıldığı resepsiyonun onur konuğu Güney Sudan Enformasyon ve İletişim Bakanlığı Müsteşarı Dr. Swan Yath oldu.

Dr. Yath, resepsiyon sırasında basına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en başından beri Güney Sudan'ın güvenilir bir ortağı olduğunu, iki ülke arasındaki tarihi bağlar nedeniyle Güney Sudan halkının Türkiye'ye karşı özel duygular beslediğini ifade etti.

Resepsiyona basın mensupları, TİKA ve Kızılay'ın Güney Sudan temsilcileri ve büyükelçilik mensupları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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