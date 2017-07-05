Türkiye'nin Çok İddialı Hedefleri Var"

Avrupa Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, İstanbul Yeni Havalimanı'nı ziyaretinde, "Sizleri kutlamak isterim. Gerçekten çok iddialı hedefleriniz var. Aynı zamanda bu büyük mühendislik çalışmaları konusunda da sizleri kutlamak isterim. Çünkü çok önemli bir iş." dedi.



İstanbul Yeni Havalimanı'nı ziyaret ederek brifing alan Bulc, buradaki büyük inşaat şantiyesinin ortasında bulunmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu ve bundan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.



Havalimanının 2 yıl sonra tamamlandığında çok farklı bir yer olacağına işaret eden Bulc, "Biz bugünlerle o günleri kıyaslayarak aradaki farkı göreceğiz. Sizleri kutlamak isterim. Gerçekten çok iddialı hedefleriniz var. Aynı zamanda bu büyük mühendislik çalışmaları konusunda da sizleri kutlamak isterim. Çünkü çok önemli bir iş" diye konuştu.



Türkiye'nin Avrupa'nın ikinci büyük ulaştırma, havacılık pazarı olduğunu kaydeden Bulc, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gerçekten çok önemli, büyük bir pazar. Türkiye ekonomisi, Avrupalılar için, onların ulaşım, seyahat çözümlerine katkıda bulunmak üzere çok önemli çalışmalar içinde. Bizim zaten havacılık konusundaki iş birliğimiz çok iyi mertebedeydi. Sanıyorum ve umarım benim bu ziyaretimle bazı konuları da daha da somutlaştırır ve daha da güçlü hale getiririz. böylece havacılık konusundaki hazırlanmakta olan anlaşmayı karşılıklı imzalayarak bu iş birliğini çok daha ileri bir hedefe, çok daha iyi iş birliği fırsatlarına dönüştürebiliriz."



Yıllık 5 milyar avro ek gelir



Bulc, İstanbul Yeni Havalimanının Türk Hava Yolları (THY) için çok önemli bir üs olacağını ve çok daha fazla iş yapacağını belirtti.



Kapsamlı havacılık anlaşması imzaladıkları ülkelerle yaşanan bir iş artışı olduğuna vurgu yapan Bulc, şu bilgileri verdi:



"Ticari anlamda, işletme, yolcu yeni istihdam olanaklarının yaratılması anlamında... Tahminlerimize göre jöz konusu olacak, 48 bin yeni istihdam yaratılmış olacak ve fiyatlar kullanıcılar için yüzde 50 oranında düşecek. Yani bizim diğer kapsamlı havacılık anlaşması imzaladığımız pazarlarda beklediklerimizden yaptığımız yansımayla elde ettiğimiz rakamlar bunlar. Dolayısıyla biz de heyecanla bunun tamamlanmasını bekliyoruz."



İGA Havalimanları Ana Yerleşkesinde gerçekleşen etkinliğe Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Özkan Poyraz, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Mehmet Uslu ile diğer yetkililer katılım gösterdi.



Havalimanına ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Poyraz, söz konusu projenin ulaştırma ve taşımacılık açısından Türkiye için çok önemli bir vizyon ve müessese olduğunu söyledi.



Poyraz, ziyaretleri sebebiyle konuklara teşekkür etti.