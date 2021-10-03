Türkiye'nin Çin'in tekelini kırmak için kurduğu 'Oyuncak OSB'ye yoğun ilgi

Yerli üretime geçmek için Kırklareli'nin Vize ilçesine kurulacak Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin inşaat çalışmaları sürüyor. Bölgede incelemeler yapan TOY- KOOP Başkanı Ender Mıcık, OSB'ye diğer ülke oyuncak firmalarının da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Mıcık "Ülkenin bulunduğu jeopolitik durum, artı Çin'deki navlun fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'yi şu anda aslında ucuz bir pazar haline getirdi. Bundan dolayı da şu anda Avrupa'dan, Amerika'dan, Brezilya'dan, Arjantin'den, dünyanın her tarafından yoğun bir ilgi alaka var. ve sektörümüz üretimde şu anda ihracata yetişemiyor. Bu da Türkiye'nin aslında ileriye dönük bu kümeleşmeyle şu andaki ihracat rakamlarını 3-5 sene içinde 5 milyar, 6 milyar dolarlara çıkartacak gibi gözüküyor. Bunun sebebi ise Türkiye'nin jeopolitik durumu, pazara yakın olması. Bugün Avrupa Birliği'nin dünyadan ithal ettiği oyuncak sadece 30 milyar dolar. Gümrüksüz olarak buraya ulaşabilecek seviyedeyiz. Şu an Çinli firmalar bile Türkiye'den, bizim buradan yer fiyatları sormakta. Nasıl burada bir üretim yapabileceklerini, işçi maliyetlerini bizden sürekli istiyorlar. Bununla alakalı da şu an görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Türkiye'de en çok plastik oyuncaklara rağbetin arttığını söyleyen Mıcık, "Şu anda Türkiye'deki üretim sektörü daha çok plastik oyuncak üzerine yoğunlaşmakta ve bunlarla alakalı son dönemde doların artışı, ek vergilerle birlikte de içerideki üretim ivme kazandı. Şu anda üretilen her türlü ürünlere üreticiler yetişememekte. Şu anda sektör yine hızlı. Pandemi döneminde daha çok grup, oyunları ön plandaydı. Şu anda çocuğun dışarıda olduğu, havaların daha iyi olmasıyla beraber diğer oyun grupları da çok hızlı bir şekilde tüketilmekte" dedi.