Türkiye'nin Çim Alanları Egelilere Emanet

Ege üniversitesi(EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye'nin ilk Çim Uygulama ve Araştırma Merkeziyle ilgili Bayındır Meslek Yüksekokulunda öğretim elemanları ve öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Budak, "Türkiye'deki çim alanında uzmanlaşmış kurum eksikliğini göz önünde bulundurarak, bu konuda bir uygulama ve araştırma merkezi kurduk. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin desteğiyle iyi şeyler başarılacağına inanıyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde çim üretimiyle ilgili daha fazla çalışma yapılabilmesi amacıyla "Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi" resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle kuruldu. Tire'deki toplam 52 bin metrekarelik 1'inci sınıf tarım arazisinde faaliyetlerini sürdürecek merkez, çim sektörünün tüm sorununa çözüm üretmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. EÜ Bayındır Meslek Yüksekokulunda öğrenciler ve öğretim üyeleriyle bir araya gelen Ege üniversitesi(EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, merkez hakkında Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Salman'dan bilgi aldı.

"Yerli ve milli üretime tam destek"

Çimin, ülke olarak da toplum olarak da çok iyi bilinmediğini; ama son zamanlarda millet bahçeleri, rekreasyon alanları ve futbol sahaları nedeniyle dikkat çekmeye başladığını söyleyen Rektör Budak, "Avrupa'ya baktığımızda bir maçı izlerken futbol sahasının ne güzel göründüğü, rengi, yaz kış nasıl bu kadar bakımlı olduğu dikkatimizi çekiyor. Bunun sonucunda bizim yapmamız gereken eğitim ve bilim. Bu anlamda da üniversite olarak bir boşluk gördük. Ege Üniversitesi olarak Türkiye'de ilk Çim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yükseköğrenim Kurumu Başkanlığımızdan resmi onayını aldık. Ancak biz, çim konusunda maalesef dışa bağımlıyız. Islah edilmiş genetik çeşitler var, ancak ithalat oranı yüksek. Halbuki bir taraftan devletimiz bir ekonomik rekabet içerisinde. Bizim; tohum, gübre, ilaç ve çimin mekanizasyonu anlamında dışa bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor. Yerli ve milli üretime destek vermek adına merkezimizi kurduk" diye konuştu.

"İstihdam sıkıntısı yok"

Çim sektöründe, hem bilimsel alanda hem de istihdam anlamında boşluklar olduğunu vurgulayan Rektör Budak, "Devletimiz destek veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, il müdürlüğümüz ve İŞ-KUR'la da bizzat görüşmelerde bulunduk. Bu alanda devletimizin, belediyelerin ve özel sektörün çok ciddi ihtiyaçları var. Şu anda Bayındır Meslek Yüksekokulundaki Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Bölümündeki öğrencilerimiz istihdam anlamında hiçbir şekilde sorun yaşamıyor. Öğrencilerimiz; Cumhurbaşkanlığı külliyemizde, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe gibi birçok futbol kulübünde, pek çok belediyede çim alanında istihdam ediliyor" dedi. - İZMİR