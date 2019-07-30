Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programına Japonya talip; ABD Tokyo'ya mesafeli

Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programına Japonya talip; ABD Tokyo'ya mesafeli

Japonya'nın F-35 savaş uçağı programına tam ortak olarak katılmaya istekli olduğu ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi reddetmeye hazırlandığı bildirildi

Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programına Japonya talip; ABD Tokyo'ya mesafeli

Japonya'nın F-35 savaş uçağı programına tam ortak olarak katılmaya istekli olduğu ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) talebi reddetmeye hazırlandığı bildirildi.

Kaynaklar, Japonya'nın, programın tam zamanlı parçası olmasının ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için hem siyasi sıkıntılar yaratacağı hem üretimde yeni gerginliklere neden olabileceği ve aynı zamanda diğer alıcı ülkelerin gelecekte daha fazla rol talep etmelerine kapı aralayabileceğini belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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