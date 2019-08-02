Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programına ABD'de güvenlik ve maliyet eleştirisi
Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35 savaş jetlerinde yaşanan aşırı maliyet artışları Kongre'yi harekete geçirdi. Senatör Chuck Grassley yeni Savunma Bakanı Mark Esper'den Pentagon'un F-35 savaş uçağı programının "rahatsız edici" yüksek maliyetleri ve teknik meseleler hakkında bilgi istedi.
Türkiye'nin üretim programından çıkarıldığı F-35 savaş jetlerinde yaşanan güvenlik sorunları ve üretim masraflarındaki artış Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eleştiri konusu oldu.
Amerikan Senatör Chuck Grassley yeni Savunma Bakanı Mark Esper'den Pentagon'un F-35 savaş uçağı programının "rahatsız edici" yüksek maliyetleri ve teknik meseleler hakkında bilgi istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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