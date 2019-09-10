Türkiye'nin Çiçek Bahçesi Isparta'da 'Parfüm Bitkileri Çalıştayı'

10.09.2019 11:43

Isparta Valiliği'nin öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM) ve ilgili kurum kuruluşların destekleriyle Eğirdir ilçesinde 'Parfüm Bitkileri Çalıştayı' düzenlendi.



'Özünde Güzel Koku Var' sloganıyla Eğirdir MAREM'de yapılan çalıştay, dün yapılan kayıtlarla başladı.



Çalıştaya Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Telci, ISUBÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Nurhan Yıldırım, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Daire Başkanı Dr. Ayten Salantur, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognosi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Özek, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Dairesi'nden Güner Gençer, Isparta Tarım ve Orman il Müdürü Enver Murat Dolunay, Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan, daire amirleri, sektör temsilcileri, üreticiler ve davetliler katıldı.



BAKA ile MAREM, parfüm bitkileri sektöründe ilgili kurum ve kuruluşların destekleriyle önemli bir çalıştay programladı. Konu başlıkları gül ve lavantanın yanı sıra papatya, biberiye, misk adaçayı, nane, ölmez otu gibi diğer parfüm bitkileri olacak çalıştayda dünya gül yağının yüzde 65'ini, lavanta, kekik, defne, adaçayı gibi çok sayıda parfüm bitkisinin üretildiği ülkemizdeki sektörün paydaşları bir araya geldi.



Eğirdir'de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştay, düzenlenen açılış töreni ile devam etti.



'Parfüm Bitkileri Çalıştayı'nda açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi.



Çalıştayda düzenlenen paneli Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognosi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Özek yönetirken, 45 ülkeye ihracat yapan özel firma yetkilisi Eğirdirli Hüseyin Erdoğmuş, "Bölgede üretilebilecek kokulu bitkilerin üretim teknikleri, ekonomisi ve işleme teknolojileri ile sürdürülebilirliği", Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Dairesinden Güner Gençer "Itri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dış Ticareti" konusunda ve ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Telci ise "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yerel Çeşitlilik" konularında çağrılı bildiriler sundu.



Gül ve lavanta lokomotifinde sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı



Çalıştayda ayrıca, gül, lavanta, papatya, kekik, biberiye, nane gibi parfüm bitkilerinin geleceği, sektöre ait süreç iyileştirme çalışmaları, rehber hazırlanması, sorunlar, çözüm önerileri ve çözüm üretecek kurumlar konularında beyin fırtınası yapıldı.



Sektörün durum tespiti, sorun ve çözüm önerileri ve yol haritasının belirlenmesi hedefiyle gerçekleştirilen çalıştayda "Parfüm Bitkileri Yetiştirme Tekniği", "Parfüm Bitkileri Ar-Ge" ve "Parfüm Sektör Analizi" olarak 3 çalışma grubu oluşturuldu.



Üreticiler, sektör temsilcileri, devlet yetkilileri, STK'lar ve bilim insanları, tam anlamıyla fayda sağlanamayan parfüm bitkilerine ait tüm sektör paydaşlarının bir araya geldiği çalıştayda, parfüm bitkilerinin geleceği, sektöre ait süreç iyileştirme çalışmaları konusunda rehber hazırlanması, sorunlar, çözüm önerileri ve çözüm sağlayıcı kurumlar konusunda beyin fırtınası yapacak. Çalıştayın sonuç bildirgesiyle parfüm bitkilerinin geleceğine ve sektöre yön vermek amacıyla rehber oluşturulacak.



Çalışmalar kapsamında ayrıca, bu rehberin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarım Şurası Kararları içerisinde yer alması için ilgili makamlara gönderilecek.



'Parfüm Bitkileri Çalıştayı' akşam saatlerindeki Çalıştay Sonuç Raporu ile son buldu. - ISPARTA

Kaynak: İHA