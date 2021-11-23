Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenler Hatay'da fidan dikti - Haberler
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Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenler Hatay'da fidan dikti

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenler Hatay'da fidan dikti

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen öğretmenler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kentte fidan dikimi gerçekleştirdi.

HATAY (AA) - Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen öğretmenler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kentte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Hatay'daki yangınlarda zarar gören alanları yeniden yeşertme çalışmalarına destek olmak adına internet üzerinden bir araya gelen 1808 gönüllü öğretmenden 300'ü, Antakya Alahan Mahallesi'nde bir araya geldi.

Öğretmenler burada fidanları, orman görevlileri eşliğinde toprakla buluşturdu.

Proje gönüllüsü öğretmen Zübeyde Yanar, açıklamasında, geçen yıl Hatay'da çıkan orman yangıları sonrası "Hatay'a hayat ol eTwinnig" adlı sosyal sorumluluk projesini başlattıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle projenin bu zamana ertelendiğini ifade eden Yanar, kendilerini ağırlayan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, orman işletme görevlileri ve emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmenler, fidan dikiminin ardından Hatay'ın çeşitli yerlerini gezdi.

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AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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