Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de sıcak hava gelişim dönemindeki çeltiği etkilemedi
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Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de sıcak hava gelişim dönemindeki çeltiği etkilemedi

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de sıcak hava gelişim dönemindeki çeltiği etkilemedi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar, gelişim dönemindeki çeltiğe olumsuz yansımadı.

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar, gelişim dönemindeki çeltiğe olumsuz yansımadı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Üyüklütatar, Doyran, Orhaniye, Karakasım ve Tayakadın köylerinde çeltik ekili tarlalarda incelemede bulundu.

Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 500 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Edirne'de, çeltik tarlalarını düzenli inceleyip üreticilerle konuştuklarını bildiren Bayazıt, hava şartlarına bağlı bitki gelişiminde görünen bir sorun olmadığını ifade etti.

Bayazıt, "İlimizde buğday ve ayçiçeğinden sonra en çok ekilişi yapılan çeltiğin gelişiminin iyi olduğu, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çeltik üzerinde şu an için olumsuz bir etkisinin olmadığı ve bitkinin gebeleşme döneminde olduğu gözlemlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de sıcak hava gelişim dönemindeki çeltiği etkilemedi
Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de sıcak hava gelişim dönemindeki çeltiği etkilemedi
Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de sıcak hava gelişim dönemindeki çeltiği etkilemedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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