Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de "gübre mesaisi" başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de "gübre mesaisi" başladı

Edirne çiftçisinin "beyaz altın" olarak tanımladığı çeltikte, gübre mesaisi başladı.

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de
10.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:25

Edirne çiftçisinin "beyaz altın" olarak tanımladığı çeltikte, gübre mesaisi başladı.

Çeltik üreticileri, ekilen tohumların sağlıklı yeşermesi ve büyümesi için mesailerinin büyük bölümlerini arazide geçiriyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeltikte ilk gübreleme döneminin başladığını söyledi.

Düzenli atılan gübrenin çeltiğin gelişiminde önemli rol oynadığını ifade eden Arabacı, "Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de üreticilerimiz gübre mesaisi için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Ekimin ardından ilaçlama yapıldı, şimdi de sıra gübrelemede." dedi.

Gübrelemenin ihtiyaca göre hasada kadar 3-4 defa yapıldığını dile getiren Arabacı, şunları kaydetti:

"Gübre atılmadığı zaman gelişim olmaz. Çeltikler sararır ve ürün verimi oldukça düşer. Gübrenin içinde azot ve fosfor gibi bitkinin ihtiyaç duyduğu maddeler var. Gübre atarak sağlıklı bir ürün gelişimi ve yüksek verim sağlanıyor. Düzenli gübreleme bu anlamda çok faydalı. Üreticilerimize bereketli bir çeltik sezonu diliyorum."

Çeltik üreticisi Özcan Çetin de gübrenin verimi artırdığını belirterek, "Ürününün gelişiminin sağlıklı olması ve yeşil aksamının düzgün olması için gübreleme işine başladık. Gübre, çeltikte kaliteyi artırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı Haber
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beren Saat Demet Akalın Yasmin Erbil
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de "gübre mesaisi" başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 14:29:14. #1.15#
title